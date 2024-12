Duurzaam bouwen met daglicht: nieuwe trends in architectuur

Duurzaam bouwen blijft terrein winnen, en een van de meest opvallende trends is het integreren van daglicht in moderne architectuur. Lichtstraten en glazen daklichten zijn niet langer alleen esthetische toevoegingen, maar spelen een belangrijke rol in het voldoen aan strengere duurzaamheidsnormen en het verbeteren van het welzijn van bewoners.