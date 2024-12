Brandweer verricht metingen in verfzaak in Boxtel

De brandweer is donderdagmiddag gealarmeerd om een meting te verrichten in ‘De Verfzaak’ aan de Van Hornstraat in Boxtel.

Onwel

In de winkel werd één van de klanten onwel en deze is ter controle met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Brandweerlieden controleerden de winkel en verrichten enkele metingen. Of er daadwerkelijk iets gemeten is is niet bekend. De winkel was enige tijd gesloten voor winkelend publiek.