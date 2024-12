Brandweer bevrijdt twee vrouwen uit lift van flat aan de Hoogheem in Boxtel

De brandweer werd zaterdagmiddag rond 14.30 uur gealarmeerd voor een liftopsluiting in de flat Tweelingen aan de Hoogheem in Boxtel.

Vast in lift

Twee vrouwen zaten vast in de lift en waren maar al te blij toen de brandweer ter plaatse was. Enkele luttele minuten later waren de vrouwen bevrijd en werd de lift buiten werking gesteld en overgedragen aan de liftmonteur waarna de brandweer terug naar de kazerne vertrok.