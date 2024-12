Defensie breidt spoorcapaciteit uit met 75 containerwagons

Zonder snelle en betrouwbare logistiek is er geen gevecht. Daarom is het belangrijk dat de krijgsmacht middelen heeft om adequaat en snel veel materieel en materiaal te vervoeren. Die mogelijkheden zijn vandaag flink uitgebreid. Met 75 nieuwe containerwagons is Defensie in staat grote hoeveelheden containers over het spoor te transporteren. Dat komt van pas bij oefeningen, missies en spoedinzet.