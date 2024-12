FNV en Heineken zijn eruit: 7% erbij in twee jaar en geen gerommel meer met het flexibele ploegenrooster

Na dagenlang staken en vele moeizame gesprekken heeft de FNV eindelijk een onderhandelingsresultaat bereikt met Heineken over de nieuwe cao. De salarissen bij de bierbrouwer gaan in twee jaar met 7% omhoog, in januari met 4% en later met nog eens 3%. Ook stopt het concern met het te pas en te onpas goedkoop inzetten van mensen bij allerlei evenementen, zoals De Vrienden van Amstel LIVE!