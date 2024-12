Politieauto van landelijke eenheid raakt total-loss op N33 bij Rolde

Een politieauto is dinsdag aan het eind van de ochtend zwaar beschadigd geraakt bij een ongeluk op de N33. Ter hoogte van Rolde botste de dienstwagen tegen een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde in de richting van Gieten. Overig verkeer stond in de file en kon in die tijd omrijden via de afrit bij Rolde. Inmiddels is de weg weer vrij.