Politie gaat uit van opzet bij explosie Maasstraat Purmerend

In de nacht van zaterdag 14 december op zondag 15 december vond omstreeks 04.10 uur bij een woning aan de Maasstraat in Purmerend een explosie plaats. 'We gaan daarbij uit van opzet en zijn op zoek naar getuigen, mensen met informatie en camerabeelden', zo meldt de politie maandag.