Twee aanhoudingen na drie nachtelijke explosies in week tijd in Nijkerk

De politie heeft dinsdagochtend een 19-jarige man uit Rotterdam en een 28-jarige man uit Schiedam aangehouden. Laatstgenoemde werd aangehouden op een adres in Capelle aan den IJssel. 'De twee worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere explosies in Nijkerk en zitten vast. Op de twee adressen in Capelle aan den IJssel zijn doorzoekingen verricht', zo meldt de politie vandaag.

Explosie op de Wikke en de Isaac Sweersstraat

In de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 november vond er een explosie plaats aan De Wikke in Nijkerk. Een nacht later, die van dinsdag 26 op woensdag 27 november, vond er een explosie plaats aan de Isaac Sweersstraat. In de vroege ochtend van vrijdag 29 november was een woning aan de Goudenregenlaan doelwit.

Groot risico

De politie gaf in een eerder bericht aan een mogelijk verband te zien tussen de genoemde zaken. 'Het verdere onderzoek loopt op dit moment nog volop. De twee aangehouden mannen worden in elk geval verdacht van betrokkenheid bij meerdere incidenten in Nijkerk. Met de explosies is een groot risico genomen', aldus de politie.