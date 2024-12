Start kerstvakantie: Drukte op wegen naar skigebieden

In Duitsland staan vrijdagmiddag 20 december en zaterdag 21 december files op de wegen in het zuiden. Het wordt vooral druk rond Karlsruhe en München. De Duitse zusterclub ADAC waarschuwt bovendien voor grenscontroles, ook voor terugkerend vakantieverkeer, onderweg van Oostenrijk naar Duitsland. Hierdoor ontstaan mogelijk lange files bij Suben (A3), Walserberg (A8) en Kiefersfelden (A93).

In Oostenrijk is zaterdag 21 december de populairste reisdag. In het westen is er veel verkeer op de B179 Füssen-Nassereith. Daarnaast staan er files op de A10 tussen Salzburg en Bischofshofen en op de A12 tussen Kufstein en Innsbruck.

Ook op de routes naar de wintersportplaatsen is er vertraging.

In Frankrijk is vrijdag 20 december de drukste dag. Wintersporters hebben op de wegen ten oosten van Lyon de grootste kans op files (A41 en A43). Vooral de laatste kilometers naar de populaire skioorden kosten veel tijd.

De Mont Blanctunnel - een belangrijke verbinding tussen Frankrijk en Italië - is sinds 16 december na langdurige werkzaamheden weer open.

Kerstfiles in Nederland

De vrijdagmiddagspits in Nederland begint door de start van de kerstvakantie vroeger dan gebruikelijk. De meeste vertraging heeft het verkeer in Noord-Brabant en Gelderland. Ook in de grensstreek wordt het druk, zoals op de A1 tussen Hengelo en de Duitse grens en op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens.

Evenementen

In Nederland is er tijdens de kerstvakantie nauwelijks sprake van ochtend- en avondspitsen. Wel is er kans op files door diverse kerstmarkten zoals die in Maastricht en Valkenburg. Ook de Winter Efteling en outletcentra trekken veel bezoekers.