Politie neemt nieuwe waterwerper in gebruik

De politie heeft de eerste nieuwe waterwerper in ontvangst genomen. 'De overige vijf waterwerpers worden gefaseerd geleverd en zijn naar verwachting in de loop van 2025 operationeel inzetbaar', zo meldt de politie donderdag.

Operationele versterking

De nieuwe waterwerpers, geleverd door Ziegler Brandweertechniek, zijn essentieel voor situaties met grote groepen mensen waarbij het dreigt te escaleren. 'Door het gerichte gebruik van water kunnen politieagenten groepen effectief uit elkaar drijven en op afstand houden. Met de komst van de nieuwe waterwerpers is de politie volledig in staat om eigen voertuigen in te zetten bij het handhaven van de openbare orde', aldus de politie.

Toekomstbestendige inzetbaarheid

De huidige waterwerpers van de politie zijn vanwege veiligheidsoverwegingen – na diverse klapbanden - niet meer inzetbaar en moesten versneld vervangen worden. Met de zes nieuwe waterwerpers is de organisatie toekomstbestendig, aangezien de voertuigen voldoen aan de laatste technische wensen. Ook hoeft de politie geen beroep meer te doen op partners in het buitenland. De zes nieuwe waterwerpers worden geplaatst in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, van waaruit ze landelijk inzetbaar zijn.