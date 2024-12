27.000 politiemedewerkers nodig voor NAVO-top

De top op 24 en 25 juni 2025 wordt bezocht door 45 staatshoofden en regeringsleider, 45 ministers van Buitenlandse Zaken en 45 ministers van Defensie en 6.000 delegatieleden. ‘Wij zijn verantwoordelijk voor hun beveiliging: van het vervoer tot het verblijf’, zegt nationaal commandant Willem Woelders, die vanuit zijn functie verantwoordelijk is voor de voorbereidingen op de NAVO-top. ‘Het werk spitst zich niet alleen toe op de top in Den Haag. Ook rondom Schiphol zijn we aanwezig en er zijn veel vervoersbewegingen tussen Schiphol en Den Haag. Dit wordt de grootste veiligheidsoperatie uit de geschiedenis van de Nederlandse politie. Daarbij werken we intensief samen met partners zoals Defensie en de Koninklijke Marechaussee (KMar).’

Medewerkers van alle politiedisciplines

Up>Om dit in goede banen te leiden, zijn medewerkers van alle disciplines nodig, benadrukt Woelders. ‘De nadruk ligt op wat wij de kwaliteitsgroepen noemen, zoals de mobiele eenheid, bewakingseenheid en verkenningseenheid. En op enkele andere vakspecialisten, zoals de motorrijders, die vrijwel allemaal worden ingezet voor de NAVO-top. Dat heeft te maken met de vele delegaties die worden begeleid tussen luchthaven, hotels en de conferentielocatie. De komende tijd zijn hiervoor extra trainingen gepland.’

Een belangrijke rol is volgens Woelders weggelegd voor de medewerkers die het werk blijven doen op de teams binnen de eenheden: ‘Zij vangen het reguliere werk op van hun collega’s die worden ingezet bij de NAVO-top. Zij zijn dus net zo belangrijk om dit te laten slagen en daarmee raakt deze top de hele politie.’