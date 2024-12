Personenauto uitgebrand op Gentiaanlaan in Son en Breugel

Brandweer

De brandweer doofde het vuur met water en schuim. De Gentiaanlaan is enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest. Momenteel is de rijrichting naar de snelweg toe weer open maar wacht men de berging van het voertuig nog af voordat de andere kant in ook weer wordt vrijgegeven.