Man (19) zwaargewond na schietpartij Diemen

Dinsdagavond 24 december rond 22.30 uur heeft een schietpartij plaatsgevonden in Diemen. 'Daarbij raakt een 19-jarige man uit Amsterdam gewond. De vermoedelijke verdachten vluchtten in de richting van station Diemen. De recherche heeft de zaak in onderzoek en spreekt graag met getuigen', zo meldt de politie zojuist.