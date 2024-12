Politie houdt verdachte aan voor overval op Domino’s

Rond 19.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen over een overval op het pizza bezorg- en afhaalrestaurant. Een man zou het personeel daar bedreigd hebben, waarna hij de kassa leeghaalde en er vandoor ging. Niemand raakte hierbij gewond.

Aanhouding

De politie startte een onderzoek waarin al snel een verdachte naar voren kwam. Hij werd iets later op de avond aangehouden in zijn woning in Bergen op Zoom. Hij zit nog vast.