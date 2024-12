Rode Kruis roept jongeren op om voorzichtiger te zijn met vuurwerk

Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het aantal vuurwerkongelukken onder jongeren. De hulporganisatie deelt daarom tips, ook via kanalen waar deze doelgroep veel op zit, zoals Instagram. Illegaal vuurwerk is populair onder jongeren en vaak niet duur, maar wel levensgevaarlijk.