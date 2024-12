Bediencentrale onbruikbaar, bruggen provincie Utrecht tijdelijk lokaal bediend

Vanaf 2025 vindt de bediening van beweegbare bruggen van de provincie Utrecht tijdelijk lokaal plaats. 'Dit is noodzakelijk omdat de huidige bediencentrale niet meer bruikbaar is. Totdat de nieuwe bediencentrale in gebruik is, worden de bruggen ter plaatse bemand en bediend', zo meldt de provincie Utrecht.