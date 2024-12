Man (20) aangehouden in onderzoek twee schietincidenten in week tijd

Maandag 30 december heeft de politie een 20-jarige man uit Amsterdam aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij twee dodelijke schietincidenten op de Reyerdijk en op het Roelantpad in Rotterdam. Dit meldt de politie maandag.

Reyerdijk en Roelantpad

'Op de Reyerdijk werd op zaterdagavond 21 december een 63-jarige man zwaargewond aangetroffen. De man overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen. Op zaterdag 28 december werd op het Roelantpad een 58-jarige man eveneens zwaargewond aangetroffen. De man werd gereanimeerd maar ook hij overleed kort daarna in het ziekenhuis', aldus de politie.

'Aangehouden man mogelijk niet de feitelijke schutter'

De politie houdt nadrukkelijk de optie open dat de aangehouden man niet de feitelijke schutter is. Ook over het motief voor de schietincidenten is nog niets bekend. De politie doet verder onderzoek en roept getuigen op zich te melden.