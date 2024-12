Meldpunt voor vermoedens burgerslachtoffers door Nederlandse militaire inzet geopend

Burgers en non-gouvernementele organisaties kunnen vanaf vandaag terecht bij een speciaal meldpunt voor vermoedens van burgerslachtoffers door Nederlandse militaire inzet. Dit meldt het ministerie van Defensie dinsdag. Het meldpunt is te vinden op Defensie.nl.

Verantwoording afleggen

Het loket helpt bij het monitoren van de gevolgen van militair optreden. Ook gevallen uit het verleden kunnen met terugwerkende kracht worden gemeld en geregistreerd. Zo kan Defensie wanneer nodig verantwoording afleggen en het risico op burgerslachtoffers bij toekomstige inzet verkleinen. Daarnaast wordt het meldpunt de centrale plek voor de registratie van meldingen. Dit geldt ook voor meldingen die tijdens inzet via de interne lijn binnen Defensie worden gerapporteerd. Het meldpunt is te vinden op Defensie.nl.

Na afloop

Militairen en veteranen (in werkelijke dienst en post-actief) kunnen ook na afloop van een missie of operatie behoefte hebben om een melding te maken. Hiervoor kunnen zij terecht bij het Veteranenloket, hun leidinggevende of een coördinator vertrouwenspersonen van Defensie.