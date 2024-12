Politie onderzoekt grote brand voormalig schoenenmuseum Waalwijk

Op dinsdagochtend 31 december heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan naar een hevige brand in het voormalig schoenenmuseum in Waalwijk. 'Op basis van dit onderzoek kan worden vastgesteld dat er vermoedelijk sprake is van brandstichting door enkele nog onbekende personen', zo meldt de politie dinsdag.