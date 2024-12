'De jongen is nog gereanimeerd maar dat mocht helaas niet meer baten', aldus de politie die een onderzoek is gestart naar de precieze toedracht.

Een 14-jarige jongen uit Rotterdam is rond 20:30u overleden nadat hij ernstig gewond raakte door vuurwerk op de #Watergeusstraat in #Rotterdam. Helaas mocht reanimatie niet meer baten. We wensen zijn familie veel sterkte toe. De politie doet onderzoek. @POL_Delfshaven