Hoofdprijs Staatsloterij Oudejaarstrekking valt in Heemskerk én Gemeente Bladel

Bij de meest succesvolle Oudejaarstrekking ooit is de Hoofdprijs van 30 miljoen euro gevallen op lotnummer DR 16223. Dit lotnummer werd verkocht als twee halve Staatsloten. De Hoofdprijs van 30 miljoen euro wordt daarom verdeeld over de twee loten met het winnende lotnummer: 15 miljoen euro belastingvrij per winnaar.

De winnaar uit Gemeente Bladel in Noord-Brabant kocht het winnende lot online en is daarom al bekend bij Staatsloterij. De Noord-Hollandse winnaar kocht het Staatslot bij CIGO Gelukszaak Bekker in Heemskerk. Staatsloterij roept de eigenaar van het winnende lot uit Heemskerk op zich te melden bij Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is, zodat de prijs overgemaakt kan worden.

Eerste Hulp bij Geluk met 15 miljoen euro

De winnaars van de Staatsloterij Oudejaarstrekking krijgen de 15 miljoen euro belastingvrij op hun rekening bijgeschreven. Bjorn Rosner, prijswinnaarbegeleider bij Nederlandse Loterij: 'Wat een fantastisch einde van 2024 voor deze winnaars. We hebben dit jaar al tientallen mensen blij mogen maken met een miljoen euro of meer, maar 15 miljoen euro blijft ongekend bijzonder. En helemaal als we die twee keer mogen uitdelen.’

Staatsloterij laat de winnaars niet aan hun lot over. ‘We kijken er naar uit ze te feliciteren en te voorzien van ‘Eerste Hulp bij Geluk’. Zo koppelen we de winnaars aan een financieel adviseur, gaan we in gesprek over wie het wel/niet te vertellen en adviseren we hoe zij de komende tijd het beste aan de prijs kunnen wennen’, aldus Bjorn Rosner.

Oudejaarstrekking een vaste traditie met Oud & Nieuw

De Oudejaarstrekking van Staatsloterij was nooit eerder zo populair en hoort inmiddels net zo bij de viering van Oud & Nieuw als oliebollen en champagne. Op het hoogtepunt, 31 december tussen 14 en 15 uur, werden er 40 loten per seconde verkocht. Dat staat gelijk aan 2.424 per minuut en 145.479 per uur. In totaal werden er voor deze Oudejaarstrekking 7,6 miljoen loten verkocht, dat is wederom meer dan vorig jaar, tot vandaag de meest succesvolle Oudejaarstrekking.

Vorig jaar viel de Hoofdprijs van 30 miljoen euro ook in de zuidelijke provincie. Toen werd het winnende lot verkocht in de Gemeente Woensdrecht. De winnaar wachtte toen elf dagen zich te melden met het winnende Staatslot.

Prijswinnaars blijven anoniem

Staatsloterij stelt het belang van winnaars voorop en maakt daarom hun gegevens niet bekend.