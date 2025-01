Agenten schieten op verdachten na bedreiging in Hellevoetsluis

Dinsdagavond rond 23:30 uur kwam er een melding binnen van een bedreiging met een vuurwapen op de Amnesty Internationallaan in Hellevoetsluis. Agenten zetten de achtervolging in en hielden twee mannen aan. Daarbij zijn waarschuwingsschoten gelost en is ook gericht geschoten. De twee verdachten zijn hierbij gewond geraakt en zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.