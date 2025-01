Code geel om harde wind

In het noorden en westen van het land komen zware windstoten voor. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden. Er is plaatselijk kans op ongelukken of schade door het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels.

Aan het einde van de middag en vanavond neemt de wind af, al blijft het langs de noordkust nog wel stevig waaien.