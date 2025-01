Zwaargewonde man onder auto in Woerden. Persoon aangehouden

Omstreeks 03.40 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een ernstig incident op de Schoener. Toen agenten en andere hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek dat een 49-jarige man op straat zwaargewond en bekneld onder een personenauto lag. Hulpdiensten wisten het slachtoffer te bevrijden en hij werd in zorgwekkende toestand vervoerd naar een ziekenhuis. In de directe omgeving hielden agenten een 27-jarige verdachte aan op verdenking van betrokkenheid bij het incident. De man werd ingesloten voor nader verhoor.



De politie is een groot rechercheonderzoek gestart en is daarbij op zoek naar getuigen en of beelden van het incident. De politie sluit niet uit dat omstanders beelden hebben gemaakt van het incident of kort daarna opnames maakten. Er was veel publiek op straat dat Nieuwjaar vierde. De beelden zijn voor het onderzoek belangrijk omdat die cruciale informatie kunnen bevatten. Informatie kan via 0900-8844 worden doorgegeven. Liever anoniem? Bel dan M 0800-7000. Beelden kunt u uploaden via onderstaand tipformulier.