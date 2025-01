Agent gewond na verwurging

Een agent is vannacht in Roermond gewond geraakt bij het overbrengen van een verdachte. De verdachte was kort daarvoor aangehouden voor openbare dronkenschap. Toen agenten de verdachte op het politiebureau uit de politieauto wilden halen, werkte hij tegen. Bij het openen van de deur van de politieauto kreeg de agent enkele klappen in zijn gezicht en op zijn hoofd. Hierna werd hij in een verwurging genomen.