OM: 30.000,- euro voor gouden tip schutter Rotterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag in een urgent politiebericht beeld vrijgegeven van de man die ervan wordt verdacht op donderdagochtend 2 januari een 81-jarige man te hebben neergeschoten in Rotterdam-IJsselmonde. Dit melden het OM en de politie donderdag.

Man verdacht van drie schietincidenten

'De afgelopen twee weken zijn er al twee dodelijke schietincidenten in deze omgeving geweest. De politie gaat ervan uit dat de drie misdrijven gepleegd zijn door dezelfde man. Een grootschalig rechercheteam doet onderzoek', aldus het OM. Het OM looft nu een beloning uit van 30.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van de schutter.

81-jarige man beschoten op de Bommelerwaard

Op donderdagochtend 2 januari werd rond 10.10 uur een 81-jarige man beschoten op de Bommelerwaard in Rotterdam-IJsselmonde. De man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Twee dodelijke schietincidenten: Roelantpad en Reyerdijk

Afgelopen zaterdag, 28 december, werd op het Roelantpad in Rotterdam-Beverwaard een 58-jarige gewonde Rotterdammer gevonden op het fietspad. Hij bleek beschoten en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De politie gaf eerder beeld vrij waarop te zien is dat dit slachtoffer vlak voor hij werd neergeschoten, lopend te zien is op de Cornelis van Beverenbrug. Achter hem loopt een man die steeds dichterbij hem komt lopen. De politie verdenkt hem van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident. Ondanks enkele tips is de identiteit van deze man nog niet bekend. Ook twee fietsers die ten tijde van het incident op de brug waren, hebben zich nog niet gemeld.

Reyerdijk

Op zaterdag 21 december werd een man aan de Reyerdijk in Rotterdam-IJsselmonde neergeschoten. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen.

Connectie tussen drie schietincidenten maar motief onduidelijk

De politie gaat ervan uit dat de drie schietincidenten met elkaar te maken hebben, maar wat het motief is, is nog onduidelijk.

Aanhouding 20-jarige Amsterdammer

Afgelopen maandag is een 20-jarige Amsterdammer aangehouden voor betrokkenheid bij het doodschieten van de mannen. De schutter wordt nog gezocht.

Signalement schutter

Van de onbekende schutter is het volgende signalement beschikbaar. Het gaat om een man met een lichte huidskleur. Hij had donderdag 2 januari een zwarte jas van The North Face aan met daaronder een grijze hoody. Hij droeg een donkere broek en donkere schoenen.

Tips doorgeven

Het is van het grootste belang dat de man snel geïdentificeerd en aangehouden wordt om verdere incidenten te voorkomen. De politie verzoekt iedereen die iets weet over de identiteit van de man of zijn mogelijke verblijfplaats contact op te nemen met de politie via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Dat geldt ook voor getuigen. Blijft u liever anoniem bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800–7000.

Bel 112

Als u de verdachte ziet, benader hem dan niet zelf, maar bel direct de politie op 112.