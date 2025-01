Auto ontploft door vuurwerk in woonwijk in Hoensbroek

Donderdagavond rond 19.45 uur vond er in het Limburgse Hoensbroek een ontploffing plaats aan de Georg Ohmstraat. 'Het betreft een incident waarbij vermoedelijk zwaar vuurwerk in een geparkeerde auto werd gegooid. De politie is op zoek naar mogelijke getuigen of beeldmateriaal', zo meldt de politie donderdagavond.