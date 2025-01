Verdachte overleden tijdens schotenwisseling bij inval arrestatieteam in Rotterdam

In het kader van een Amsterdams onderzoek is het arrestatieteam van de politie zaterdagochtend vroeg in Rotterdam een woning binnengevallen aan de Speelmanstraat. 'Daarbij is geschoten. De politie heeft één verdachte aangehouden, een andere verdachte is om het leven gekomen', zo meldt de politie zaterdag.

Amsterdams onderzoek kelderboxgang Clauskindereweg

Het Amsterdamse onderzoek richt zich op de overleden man die vorige week is aangetroffen in een kelderboxgang aan de Clauskindereweg. 'De inval in de Rotterdamse woning vond zaterdagochtend 4 januari, net voor 05.00 uur plaats. In de woning waren meerdere personen aanwezig. Tijdens het incident raakten drie personen gewond, waaronder een verdachte die dodelijk gewond raakte', aldus de politie.

Twee gewonden naar ziekenhuis gebracht

De andere twee gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Eén van de twee is eveneens verdachte in het Amsterdams onderzoek. Een lid van het arrestatieteam werd geraakt door een kogel, maar bleef vanwege bescherming verder ongedeerd.

Rijksrecherche onderzoek

Als er na politieoptreden iemand overleden is, is zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek van groot belang. Daarom doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident. De Rijksrecherche is een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie. Dat onderzoek kan soms lang duren, maar zorgvuldigheid is belangrijker dan snelle conclusies.

Beoordeling politieoptreden

Als de Rijksrecherche het feitenonderzoek heeft afgerond, beoordeelt het OM op grond van de onderzoeksresultaten of het optreden door de politie rechtmatig was. Het OM kan besluiten vervolgens een strafrechtelijk onderzoek te starten. Om het onderzoek niet te verstoren of te beïnvloeden, doet de politie geen inhoudelijke uitspraken over het incident totdat de onderzoeksresultaten bekend zijn.