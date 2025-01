Man in Maastricht aangehouden na opendraaien gaskraan en vernielingen

De politie heeft zaterdagochtend in Maastricht een 42-jarige man aangehouden op de Ruttensingel. 'Hij wordt ervan verdacht diverse vernielingen te hebben gepleegd en de gaskraan in zijn woning te hebben opengedraaid. De man is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor', zo meldt de politie zaterdag.