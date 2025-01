Nederlandse militair dood aangetroffen op marinebasis Curaçao

Op Marinebasis Parera op Curaçao is een militair van de Koninklijke Landmacht overleden. 'Het slachtoffer is vanmorgen gevonden op de legeringskamer van de kazerne. Zijn familie is inmiddels geïnformeerd', zo meldt het ministerie van Defensie maandagmiddag.