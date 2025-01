Nieuwe aanhouding voor voetbalgeweld in Alkmaar

Een 40-jarige man uit het Verenigd Koninkrijk is vrijdag 3 januari aangehouden voor het plegen van geweld tegen de politie bij voetbalwedstrijd AZ-Legia Warschau in Alkmaar op 5 oktober 2023. De verdachte is aangehouden en zit vast voor nader onderzoek. Tot nu toe zijn in dit onderzoek drie personen aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.