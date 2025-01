Man uit Bodegraven verdacht van seksueel misbruik minderjarigen

Een 37-jarige man uit Bodegraven wordt verdacht van het delen van kinderporno via een versleutelde communicatiedienst. Daarvoor stond hij dinsdag 7 januari terecht op een pro forma zitting bij de rechtbank in Den Haag. Uit onderzoek is ook de verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen naar voren gekomen, zo bleek tijdens de zitting. De politie is op zoek naar slachtoffers en getuigen.

De politie heeft tijdens het onderzoek aanwijzingen gevonden dat de verdachte in het verleden nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Dit gebeurde mogelijk toen hij werkzaam was als sporttrainer bij de klimvereniging in sportcentrum Pentagon in Dordrecht, in de periode 2003 tot eind 2019.

Uit het onderzoek blijkt dat verdachte veelvuldig gechat heeft over (fysiek) seksueel contact met minderjarigen. In de periode van 2003 tot en met november 2018 is hij ook verbonden geweest aan de Zuidhovenkerk in Dordrecht, waar hij kinderkampen begeleidde. Verder is de man lid geweest van de Ichthuskerk in Bodegraven, van november 2018 tot juli 2024. Niet uitgesloten kan worden dat hij via die kerken in contact is gekomen met de minderjarigen waarover hij chatte.



Chats over misbruik

Het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies deed in de zomer van 2024 onderzoek naar het delen van kinderpornografie op versleutelde chatapps. Dit gebeurde onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. De man viel op omdat hij beelden deelde van seksueel misbruik van(zeer) jonge kinderen in verschillende groepen.

Jongens en meisjes

In de chats sprak de verdachte veelvuldig over het jarenlange seksueel misbruik van minderjarigen dat hij zou hebben gepleegd, bij zowel jongens als meisjes. De man is aangehouden op 26 juli 2024 en zit sindsdien in voorlopige hechtenis.

Meer slachtoffers

Het onderzoek naar het seksueel misbruik is nog volop gaande. Omdat de politie vermoedt dat er meer slachtoffers zijn, wordt mensen die zich in deze specifieke omstandigheden of deze situatie herkennen gevraagd om contact op te nemen met de politie via schwaan.lo@politie.nl (‘Schwaan’ is de naam van het onderzoek).

Op 3 april is een volgende regiezitting gepland.