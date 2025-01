Zesde schikking voor woekerpolissen: akkoord met De Goudse

De Consumentenbond, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces, Vereniging Woekerpolis.nl en Wakkerpolis zijn het eens geworden met De Goudse over een compensatie voor klanten met een woekerpolis. De Goudse is de zesde verzekeraar waarmee een overeenkomst is gesloten in het woekerpolisdossier. Achmea, Allianz, a.s.r., NN, en Reaal gingen de Goudse voor.