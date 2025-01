Politie onderzoekt dood 4-jarig meisje; vader verdacht

De 43-jarige man die op zaterdag 4 januari werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 4-jarig meisje in een woning aan de Blokfluit in Rotterdam-Zevenkamp is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. De politie is een groot onderzoek gestart naar dit impactvolle incident onder leiding van het Openbaar Ministerie. De doodsoorzaak van het meisje is in onderzoek.