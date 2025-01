Acht drugsvangsten in korte tijd in Rotterdamse haven

De douane heeft de afgelopen weken acht cocaïnevangsten gedaan. 'Het gaat in totaal om 466 kilo en een onbekende hoeveelheid cocaïne opgelost in een lading melasse (suikerstroop). De gewogen drugs hebben een groothandelswaarde van ongeveer 11,5 miljoen euro', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Bananen

De eerste vondst werd gedaan op 2 januari tijdens een douanecontrole van een container met bananen uit Costa Rica. De lading was bestemd voor een bedrijf in Nederland. In het koelgedeelte van de koelcontainer werden 50 pakketten ontdekt waarna een onderzoek werd opgestart. Nadat de reguliere lading was gelost, kwam de container terecht op een opslagterrein voor lege containers in Rotterdam. Op zaterdag 4 januari werd gezien dat een man de container benaderde en probeerde open te maken. Deze man, een 20-jarige Amsterdammer, werd door het Team Bijzondere Bijstand van de douane aangehouden. Hij is 8 januari voorgeleid aan de rechter-commisaris en die bepaalde dat hij langer vast moest blijven zitten.

Suikerstroop

Op 2 januari werd ook, tijdens een douanecontrole, in een lading melasse (suikerstroop) een partij vloeibare cocaïne aangetroffen. Totaal ging het 550 kg vloeistof waarin een onbekende hoeveelheid cocaïne was opgelost. In eerste instantie bleek dat deze goederen naar Spanje moesten, maar uit het onderzoek bleek vervolgens dat de partij bestemd was voor een bedrijf in Rotterdam. De melasse kwam uit de Dominicaanse Republiek.

Container met huisraad

Ook werd op 2 januari in een container uit Suriname cocaïne aangetroffen. Hierbij ging het om een zogenaamde groepagezending en tussen huisraad en voedsel werd vervolgens 84 kilogram cocaïne aangetroffen. In dezelfde nacht van woensdag 1 op donderdag 2 januari werden twee uithalers aangehouden. Hierbij ging het om twee verdachten van respectievelijk 24 en 25 jaar uit Boxtel. Na onderzoek werd een koelcontainer aangetroffen waarin in het gedeelte van de koelmotor nog vijf pakketten met cocaïne werden aangetroffen. Het vermoeden is dat de vijf pakketen deel hebben uitgemaakt van een grotere lading. De twee verdachten zijn inmiddels voorgeleid en zitten in bewaring.

Koelmotor

Op vrijdag 3 januari 2025 kwam er een anonieme melding binnen dat in een container pakketten verdovende middelen zouden zitten. Onderzoek leerde dat de container, welke geladen was geweest met bananen, al ingeleverd was bij een empty depot in Rotterdam. Nabij de koelmotor werden 47 pakketten met cocaïne aangetroffen. Zaterdag 4 januari 2025 was het opnieuw raak. Tijdens een douanecontrole bleken in een container 41 pakketten met cocaïne te zitten. Ook deze lading zat verstopt in het koelgedeelte.

Botlek

Bij het HARC-team was informatie binnengekomen dat in het ruim van een schip verdovende middelen verstopt zou. Het schip was afkomstig uit Colombia en lag afgemeerd in de Botlek te Rotterdam. Tijdens een onderzoek door het Landelijk Visitatieteam van de douane werden in het ruim van het schip daadwerkelijk 130 pakketten cocaïne aangetroffen. Dat was op maandag 6 januari jongstleden.

Coke in ijzeren cilinders

Eind december 2024 waren er twee containers binnengekomen die geladen waren met oud ijzer. Dit ijzer kwam uit Costa Rica en was bestemd voor een bedrijf in Rotterdam. Na controle van deze containers werd tussen het oud ijzer 15 ijzeren cilinders aangetroffen. Nadat deze cilinders waren opengeslepen werd in deze cilinders totaal 109 pakketten met cocaïne aangetroffen.

Groothandelswaarde

Vanaf 2025 berekent het Openbaar Ministerie in HARC-berichten niet langer de straatwaarde van cocaïne, maar de gemiddelde grootshandelswaarde per kilo cocaïne. Dat is de prijs waarvoor de blokken in bronlanden worden gekocht. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. Alle drugs zijn inmiddels vernietigd.