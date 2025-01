OM eist 18 jaar celstraf en tbs voor moord in woonwijk op straat op klaarlichte dag

'Op klaarlichte dag'

“Deze liquidatie vond midden op straat en op klaarlichte dag plaats. Onschuldige buurtbewoners, die nota bene het conflict hebben willen beëindigen, werden ongevraagd meegezogen in de criminele wereld van verdachte.”

Schermutseling

Aan de liquidatie gaat een schermutseling op straat vooraf tussen verdachte, het latere slachtoffer en de neef van het slachtoffer. Een buurtbewoner weet die vechtpartij te beëindigen en de twee neven zijn woning in te loodsen. De verdachte raapt zijn bril van de grond en stapt in een auto.

Doorgeladen vuurwapen

Even later stapt verdachte met een doorgeladen wapen weer uit dat voertuig, begeeft zich richting de woning en schiet vervolgens zijn eerste slachtoffer -die ook weer naar buiten is gekomen- neer. Daarna, zo zien ook getuigen, probeert hij de tweede man te beschieten, maar dat mislukt. Op de tenlastelegging staat dat vandaag als een poging tot moord.

'Geen enkele rechtvaardiging'

De officier van justitie over het conflict: “Het OM sluit de ogen niet voor het gegeven dat het slachtoffer die dag een mes hanteerde en daarmee verdachte bedreigde. Dat biedt echter geen enkele rechtvaardiging voor het feit dat verdachte zijn slachtoffer kort daarna met een vuurwapen op straat liquideerde.”

'Geen twijfel'

Dezelfde dag worden verdachte en de bestuurder van de auto waarin ze het plaats delict verlaten aangehouden. In eerste instantie beroepen beiden zich op hun zwijgrecht, maar dat verandert nadat ze worden geconfronteerd met duidelijke camerabeelden van de moord. Het OM: “Er bestaat geen twijfel over wie de kogels op het slachtoffer heeft afgevuurd. Dat is deze verdachte.”

Onderliggende reden ruzie onduidelijk

Ondanks uitgebreid onderzoek is de onderliggende reden voor de ruzie en de daaropvolgende moord en poging tot moord niet boven tafel gekomen; daarover bestaat alleen een vermoeden. Het Openbaar Ministerie vandaag voor de rechtbank in Arnhem tijdens de motivering van de strafeis: “Geen van de betrokken personen laat daarover het achterste van zijn tong laat zien. En dat frustreert, omdat er talloze geruchten in Apeldoorn circuleren en ook omdat de familie van het slachtoffer het nog altijd met die geruchten moet doen. Tot op de dag van vandaag hebben zij geen duidelijkheid.”

Voorbedachte rade

De officier van justitie stelt tevens dat er sprake is van voorbedachte rade en dus moord. De Apeldoorner neemt in opgefokte toestand een doorgeladen vuurwapen mee naar de afspraak met zijn slachtoffer. In de uren voor het schietincident stuurt hij een bericht via social media en pleegt hij een telefoontje waaruit zijn woede blijkt. Ook gedurende het incident heeft verdachte de tijd om zich te beraden, waaruit volgens het OM blijkt dat geen sprake is van een ogenblikkelijke gemoedsopwelling.

'Hoog recidiverisico'

Omdat het recidiverisico hoog is en verdachte volgens deskundigen kampt met diverse persoonlijkheidsstoornissen en zodoende een groot gevaar vormt voor de maatschappij, eist het Openbaar Ministerie –in lijn met de adviezen- naast de gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging. “Het is volstrekt onaanvaardbaar dat een persoon die een groot gevaar oplevert voor de maatschappij, na een jarenlange gevangenisstraf onbehandeld op straat komt te staan, met alle risico’s van dien.”