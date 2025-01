Nieuwe voorzorgsmaatregelen kalversector vanwege mond-en-klauwzeer in Duitsland

De minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft besloten om nieuwe voorzorgsmaatregelen in te stellen voor de kalversector. Het gaat om een landelijk afvoerverbod van vleeskalveren en een bezoekersverbod. Dit besluit is genomen nadat duidelijk werd dat er de afgelopen weken kalveren uit Brandenburg, een deelstaat in Duitsland, via verzamelcentra elders in Duitsland naar Nederland zijn geïmporteerd. Op 10 januari werd duidelijk dat een aantal waterbuffels in Brandenburg besmet zijn geraakt met mond-en-klauwzeer (MKZ). Er is op dit moment geen aanleiding of een vermoeden dat er sprake is van een besmetting in Nederland.

Minister Wiersma van LVVN: “Na het zorgwekkende nieuws uit Duitsland ben ik zeer waakzaam voor een besmetting met mond-en-klauwzeer in Nederland. Op dit moment is er geen aanleiding of een vermoeden dat er sprake is van een besmetting in Nederland. Ik hoop dat dit de komende tijd zo blijft. Een eerste onderzoek heeft laten zien dat er sinds 1 december geen directe veetransporten van Brandenburg naar Nederland zijn geweest. Maar omdat we nu weten dat er kalveren uit Brandenburg via verzamelcentra elders in Duitsland zijn binnengekomen in Nederland, wil ik uit voorzorg het zekere voor het onzekere nemen. Ik waardeer ook dat de sector zelf al proactief maatregelen heeft genomen. Hopelijk kunnen we de kans op een besmetting hiermee zoveel mogelijk beperken. Ik houd goed contact met de sector en deel het direct zodra we meer informatie uit Duitsland of van deskundigen hebben.”

Afvoerverbod en bezoekersverbod

De kalversector heeft het ministerie en de NVWA laten weten dat er sinds 1 december ruim 3600 kalveren uit Brandenburg naar Nederland zijn vervoerd, via verzamelcentra elders in Duitsland. Deze kalveren staan op ruim 125 vleeskalverbedrijven, verspreid over Nederland. De NVWA onderzoekt of op deze bedrijven sprake is van besmettingen met mond-en-klauwzeer. Om de kans op mogelijke verspreiding zoveel mogelijk te beperken is er een landelijk afvoerverbod van vleeskalveren ingesteld. Uitzondering hierop is afvoer naar de slacht. Dit brengt geen risico’s voor de voedselveiligheid met zich mee. Ook is er een laag risico op verspreiding. Deze transporten moeten wel voldoen aan een verplicht hygiëneprotocol. Om de kans op verspreiding via materialen zo klein mogelijk te maken geldt er een bezoekersverbod voor vleeskalverbedrijven. Noodzakelijke bezoekers, zoals een dierenarts, zijn wel toegestaan mits zij zich aan een strikt hygiëneprotocol houden. Deze maatregelen gelden in ieder geval totdat we meer weten over de uitslagen van het onderzoek van de NVWA en de situatie in Duitsland. Naar verwachting zal dit in ieder geval meerdere dagen duren.

Verder onderzoek en risicobeoordeling

In de tussentijd kijkt de NVWA ook naar andere gevoelige diersoorten en categorieën, bijvoorbeeld varkens en kleine herkauwers zoals geiten en schapen, die mogelijk risicovolle contacten hebben gehad. Naast de kalversector zijn ook andere sectoren gevraagd om het te melden als er recent dieren of dierproducten direct of indirect uit Brandenburg zijn geïmporteerd naar Nederland. Daarnaast heeft minister Wiersma de Deskundigengroep Dierziekten gevraagd om op zo kort mogelijke termijn een risicobeoordeling te maken. Ook heeft zij Wageningen Bioveterinary Research opdracht gegeven om de negatief geteste monsters die zijn ingestuurd voor blauwtongonderzoek te testen op de aanwezigheid van mond-en-klauwzeer. Alle maatregelen worden genomen uit voorzorg.