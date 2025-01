Drie honden in beslag genomen in onderzoek doden beschermde dassen

De politie heeft maandag 13 januari een 32-jarige man uit gemeente Ede aangehouden in het kader van een onderzoek naar het doden van dassen danwel het vernielen en beschadigen van hun burchten. 'Dassen zijn een beschermde diersoort, het doden van dit dier of beschadigen van hun burchten is strafbaar', zo meldt de politie maandag.