14 jaar cel voor doodsteken Jimmy Schepers op festival Solid Grooves

Jimmy Schepers en drie andere slachtoffers kwamen met vrienden naar het festival om te feesten, maar dat werd gruwelijk verstoord door de confrontatie met de vriendengroep van Derzik H. De aanleiding lijkt een woordenwisseling te zijn, waarna hij, Arginio E. en Guillermo G. geweld gebruikten richting Jimmy en drie andere slachtoffers. Derzik H. stak Jimmy, die hij niet kende, twee keer met een mes, waardoor hij overleed. Ook twee andere slachtoffers hebben steekwonden. Een vierde slachtoffer werd door hem geslagen. Voorafgaand aan deze gewelddadigheden beroofde hij ook nog twee mensen onder bedreiging met een mes.

Spiraal van geweld

De rechtbank weegt mee dat andere bezoekers van het festival getuige zijn geweest van het geweld. Een festival is normaal gesproken een plek waar vrienden en onbekenden samen feesten, maar Derzik en zijn vrienden hebben op 28 mei 2023 van Solid Grooves een onheilsplek gemaakt. Veel Solid Grooves bezoekers hebben zich daardoor onveilig gevoeld. Voor deze spiraal van geweld met als tragisch dieptepunt de dood van Jimmy is alleen een lange gevangenisstraf op zijn plaats. De rechtbank moet bij de strafbepaling ook rekening houden met Derzik H. als persoon en opgelegde straffen in vergelijkbare zaken. Op het moment van de steekpartij was de maximale straf voor doodslag 15 jaar gevangenisstraf. In andere doodslagzaken wordt doorgaans een gevangenisstraf tussen acht en twaalf jaar opgelegd. Ook neemt de rechtbank mee dat Derzik H. 20 jaar was toen hij de feiten pleegde en zwakbegaafd is. Samen met de andere geweldplegingen komt de rechtbank tot een totale straf van 14 jaar.

Medeplegers openlijk geweld

De rechtbank Amsterdam veroordeelt de 22-jarige Arginio E. voor openlijke geweldpleging richting Jimmy en drie andere slachtoffers. Ook maakte hij zich op het festival schuldig aan bedreiging en twee keer diefstal met geweld. Hij was niet degene die stak en letsel heeft veroorzaakt, maar de confrontatie begon tussen hem en een slachtoffer en hij speelde volgens de rechtbank een grote rol in het geweld op het festival. Normaal gesproken wordt aan een first offender voor openlijke geweldpleging een taakstraf opgelegd. Maar gelet op de ernst van dit feit in combinatie met de bedreiging en de gewelddadige berovingen, vindt de rechtbank een gevangenisstraf van aanzienlijke duur op zijn plaats. Hij krijgt een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd.

De 22-jarige Guillermo G. krijgt een gevangenisstraf opgelegd van 6 maanden voor een zeer ernstige vorm van openlijke geweldpleging waaraan hij een bijdrage leverde. Hij was echter niet degene die heeft gestoken of persoonlijk letsel heeft veroorzaakt.