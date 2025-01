Crematies steeds duurder, enorme regionale verschillen

De kosten voor crematies in Nederland zijn in 2025 wederom gestegen. Uit een recent onderzoek onder 119 crematoria blijkt dat zowel de prijzen voor een technische crematie als die voor een crematie inclusief afscheidsdienst in de aula zijn toegenomen. Met name regionale verschillen springen in het oog, wat consumenten confronteert met uiteenlopende tarieven afhankelijk van hun woonplaats. Een goede tijdige oriëntatie kan dus veel geld besparen. Het onderzoek heeft de tarieven onderzocht voor een technische (ook wel stille) crematie, dat wil zeggen een crematie zonder aanwezigheid van nabestaanden, en de tarieven voor een crematie met auladienst.