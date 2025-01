Zwitserland nieuw aspirant-lid EU-project Militaire Mobiliteit

Zwitserland is sinds vandaag een nieuw aspirant-lid van het EU-project voor Militaire Mobiliteit. 'Nederland is hiervan de roerganger en voorzitter. Het project is bedoeld om obstakels tijdens militaire verplaatsingen te verwijderen en reistijden binnen de EU te versnellen. Dit geldt voor transporten over de weg, per spoor, door de lucht en via binnenwateren', zo meldt het ministerie van defensie dinsdag.