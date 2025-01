Vrouw veroordeeld voor roepen “Dood aan alle Joden, Heil Hitler”

Een 44-jarige vrouw uit Enschede is door de politierechter in Almelo veroordeeld wegens het vergoelijken van de Holocaust. 'De vrouw is veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur waarvan de helft voorwaardelijk. Het is voor het eerst dat iemand op grond van dit wetsartikel, dat sinds 1 oktober 2024 in het Wetboek van Strafrecht is opgenomen, is veroordeeld', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.