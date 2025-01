Baltische ministers eensgezind in Den Haag: “Oekraïne vecht ook voor ons”

Wees voorbereid, want afschrikking is de beste verdediging die er is. Dat was vandaag de centrale boodschap van de 3 Baltische ministers van Defensie in Den Haag. Hanno Pevkur (Estland), Andris Sprūds (Letland) en Dovilė Šakalienė (Litouwen) werden vandaag door minister Ruben Brekelmans (Defensie) ontvangen.

'Op dezelfde lijn'

Tijdens het persmoment in The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) tonen de 4 op dezelfde lijn te zitten. Onder meer wat betreft de steun aan Oekraïne en de versterking van de NAVO aan de oostflank zodat deze nog meer afschrikt. Want bijna nergens is de Russische dreiging zo duidelijk merkbaar als in de Baltische Staten.

'Anders verplaatst Rusland zijn troepen gewoon'

Zo stelde de Estse minister Pevkur dat de steun aan Oekraïne ook de andere landen aan de oostflank van het verdragsgebied helpt. “Anders verplaatst Rusland zijn troepen gewoon.” Om zijn woorden kracht bij te zetten, benadrukte hij dat de NAVO-norm van 2% niet genoeg is. Zijn Letse collega Sprūds wil ook de Europese Unie nog nauwer betrekken. “De EU moet een grote rol spelen in de versterking van de Defensie-industrie. Vergeet niet dat Oekraïne ook voor ons vecht.”

Gemarteld

De Litouwse minister Šakalienė haalde tijdens de HCSS-bijeenkomst ‘Baltic Defence Line’ een persoonlijk verhaal aan. Een oom van een van haar ouders belandde in een Siberische cel. “Hij verspreidde pamfletten, waarop ‘Litouwen is vrij’ stond. Hij werd gevangen genomen en gemarteld. Rusland gaat met niemand medelijden hebben. Het maakt niet uit of je man of vrouw bent, volwassen of nog maar een kind. We moeten ons zo goed mogelijk voorbereiden. Want afschrikking is onze beste defensie.”

Woorden van dankbaarheid

Ook klonken er woorden van dankbaarheid voor de Nederlandse inzet. Zo opereert de luchtmacht met F-35’s vanuit Estland om te zorgen dat Russische jachtvliegtuigen buiten het NAVO-verdragsgebied blijven. De landmacht stationeert al sinds 2017 militairen in Litouwen voor de enhanced Forward Presence. En ook de marine toont haar tanden. In de Oostzee en omliggend zeegebied zorgen schepen dat er geen sabotage wordt gepleegd aan belangrijke infrastructuur op de zeebodem. De 3 waren het met elkaar eens dat Nederland daarmee bijdraagt aan veiligheid voor de Baltische landen en de rest van de NAVO.

Cruciaal jaar

Ministers Brekelmans sprak eerder op de dag al woorden van eenzelfde strekking: “Onze grenzen zijn ook die van jullie. 2025 is een cruciaal jaar. Niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor de Baltische defensielinie, de NAVO en de EU.” Hij sprak zijn onverminderde steun uit. “Wij zijn met jullie en zullen met jullie blijven. We moeten en we zullen onze collectieve verdediging versterken. Europa moet die stap nu zetten.”