Kalf door omstanders uit water gered nabij de Beukendreef in Boxtel

Zaterdagmiddag werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een dier te water nabij de Beukendreef in Boxtel. Het bleek dat een kalf te water was geraakt in de Korvertseloop tussen de Koevoortseweg en de Beukendreef in Boxtel.