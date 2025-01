'Verplichte reisvergunning voor Verenigd Koninkrijk zal niet tot minder toerisme leiden'

Vanaf 2 april 2025 moeten EU-inwoners, waaronder Nederlanders, een Electronic Travel Authorisation (ETA) aanvragen om naar het Verenigd Koninkrijk (VK) te reizen. Deze maatregel, vergelijkbaar met de ESTA voor de Verenigde Staten (VS), kost 10 pond (ongeveer 12 euro) per persoon en moet online worden geregeld.

Bij het boeken van een vakantie is prijs een belangrijke factor, maar uiteindelijk kiezen mensen toch vooral voor de bestemming. Het Verenigd Koninkrijk, en in het bijzonder Londen, blijft populair onder Nederlandse reizigers. De extra kosten voor een ETA zijn beperkt, en ik verwacht daarom geen drastische daling in het aantal toeristen naar het VK.

De cijfers lijken dit te ondersteunen. Volgens Statista reisden in 2019 zo'n 800.000 Nederlanders naar het VK. In 2023 was dit gestegen naar 1,1 miljoen, ondanks eerdere onzekerheid door de Brexit. Het totale aantal reizigers naar het VK herstelt zich duidelijk, hoewel het nog niet volledig op pre-corona- en pre-Brexit-niveau zit.

Breder patroon in grenscontroles

De invoering van de ETA past binnen een bredere trend van toenemende grenscontroles in Europa en daarbuiten. Landen zoals de VS en Canada hebben al langer soortgelijke systemen, en ook binnen Europa zien we maatregelen zoals strengere grenscontroles en het delen van boekingsgegevens met autoriteiten. Dit sluit aan bij een groeiende focus op veiligheid, maar roept ook vragen op over de balans tussen gemak en controle.

Oproep tot dialoog over reisbeperkingen

De reisbrancheorganisatie ANVR waarschuwde eerder voor de impact van dit soort maatregelen. Zij betwijfelen of deze regelingen effectief bijdragen aan terrorismebestrijding en wijzen op mogelijke overlast voor reizigers. Toch lijkt verandering in deze trend voorlopig onwaarschijnlijk, gezien het huidige politieke klimaat in Europa, waarin de roep om strengere grenscontroles toeneemt.

Advies aan reizigers

Het belangrijkste voor reizigers naar het VK is goede voorbereiding. Reizigers moeten zich bewust zijn van de verplichting om een ETA aan te vragen. Het is even wennen, maar vergelijkbaar met de overstap naar reizen met een paspoort na de Brexit. Dat bleek ook geen grote barrière voor de Nederlandse reiziger.