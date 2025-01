NK Broodbeleggen: tijgerbol met kokosbrood en pindakaas?

Vandaag barst de strijd los om het meest briljante belegde broodje van Nederland tijdens de eerste editie van het NK Broodbeleggen. Ter ere van de Week van het Brood gaan in dit kampioenschap het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) en Broodjestester, populair op Instagram en TikTok, op zoek naar de meest creatieve broodcombinaties. Iedereen kan meedoen en zijn of haar favoriete broodcombi via social media inzenden. Geen belegcombi is te gek: doel is om de veelzijdigheid van brood in de spotlights te zetten.

Belegpioniers krijgen een podium

Of deelnemers nu gaan voor een briljante belegcombi op een klassieke boterham, een nieuwe crompouce, oud brood omtoveren tot een broodpizza of inspiratie geven voor het broodje van de toekomst; alle inzendingen zijn welkom. ‘Alles is lekker op brood’ is een waarheid als een koe. Fijn, maar het kan ook voor keuzestress zorgen. Hierdoor grijpen we toch vaak terug naar de classics: een vertrouwde broodsoort met hetzelfde beleg. Daar is niks mis mee, maar er kan zoveel méér op brood. Precies daarom wil het NBC tijdens het NK Broodbeleggen iedereen inspireren door de pioniers in beleggen, fijnproevers en durfals een podium te bieden.

“‘Met dit NK Broodbeleggen vieren we brood en alle mogelijkheden die het heeft. Niets is te gek in dit kampioenschap, zolang de broodcombinatie maar verrassend en lekker is, een combi waarvan wij denken: dat moet iedereen eens proberen! Daarnaast beoordelen we of het praktisch na te maken is, thuis of misschien wel in een lunchroom of supermarkt. Tot slot geven we pluspunten als het broodje ook nog een beetje gezond is. Dus heb jij een broodje dat de wereld móet proeven? Stuur je inzending in en wie weet inspireer je heel Nederland!” – Jenneke van Elderen, communicatieadviseur van NBC

Deskundige jurering door Broodjestester

Alle inzendingen worden persoonlijk kritisch beoordeeld door de broers Friso en Martijn Nelis (33 en 35 jaar), die onder de naam ‘Broodjestester’ met driehonderdduizend volgers razend populair zijn op Instagram en TikTok. Zij reviewen alle inzendingen, stellen de proef op de som en roepen uiteindelijk samen met NBC het winnende broodje uit. De winnaar maakt dan live samen met hen zijn of haar briljante broodcombinatie in een video en laat zo zien wat de beste brood-belegcombi van Nederland is.

Deelnemen nu mogelijk

De inzendingen zijn nu gestart, inzenden kan tot 27 januari. Meedoen kan simpel door een foto of video met het recept van je favoriete broodcombinatie te delen op social media met vermelding van #NKbroodbeleggen en @broodjestester of via een DM. Meer informatie over het NK Broodbeleggen en deelname is te vinden op: www.nkbroodbeleggen.nl. In week 6 wordt de winnaar bekend gemaakt.

Focus op jongeren

Dit kampioenschap op social media heeft als doel om ook de broodcreativiteit van jongeren te laten zien en verder aan te wakkeren. Juist jongeren kiezen graag voor lekker, gevarieerd en gemakkelijk eten. Uit onderzoek blijkt dat jongeren tussen de 15 en 29 jaar ook vaker kiezen voor een pistolet, croissant, kaiserbroodje of stokbroodje dan andere leeftijden, ter afwisseling van de ‘gewone’ boterham. Ze kijken om zich heen naar verrassende smaken, nieuwe trends en lifestyles, en zijn zo de broodbeleggers van de toekomst.