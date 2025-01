Aanhouding in onderzoek naar belastingfraude van 1,9 miljoen euro

De FIOD heeft op maandag 20 januari een man uit gemeente Kaag en Braassem aangehouden. Hij wordt verdacht van feitelijk leidinggeven aan door zijn onderneming gepleegde belastingfraude en valsheid in geschrift. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke administratie en gegevensdragers.