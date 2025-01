Waardevermeerderingsregeling voor bewoners met aardbevingsschade verlengd

Op 5 december 2024 nam de Tweede Kamer een motie aan om de waardevermeerderingsregeling te verlengen. 'De waardevermeerderingsregeling (of: subsidie Waardevermeerdering) is een subsidie voor bewoners van Groningen en Noord-Drenthe met aardbevingsschade. Met deze regeling kunnen bewoners met schade tot maximaal € 4.000 aan subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag.

Verlengd tot 1-1-26 in ongewijzigde vorm

'De huidige regeling loopt af op 1 februari 2025. Staatssecretaris Van Marum verlengt de waardevermeerderingsregeling tot en met 31 december 2025 in ongewijzigde vorm', aldus het ministerie.

Budget nog niet opgemaakt

Het eerdere budget is nog niet opgemaakt, en wordt ingezet voor de verlenging. Het is de verwachting dat er voor die tijd vervangende regelingen beschikbaar zijn. Als dat het geval is, vervalt de waardevermeerderingsregeling op een eerder moment. Het ministerie zal dan duidelijk en op tijd laten weten wanneer de waardevermeerderingsregeling vervalt, welke regelingen ervoor in de plaats komen en hoe bewoners daarvan gebruik kunnen maken.