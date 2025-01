Brandweer houdt nachtelijke vaardigheidstoetsen

In de nacht van zaterdag 25 januari op zondag 26 januari houdt Brandweer Fryslân in Tjalleberd de Nachtelijke Vaardigheidstoetsen. Deze brandweeroefening start 20.00 uur en duurt tot 6.00 uur. Extra uitdagend dus, voor de tien deelnemende ploegen. Het is de eerste keer in Nederland dat de vaardigheidstoets in de nacht wordt gehouden. De organisatie is in handen van brandweer Tjalleberd samen met Algemeen Brandweer Wedstrijdcomité (ABWC).