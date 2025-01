Fietser gewond bij aanrijding met auto in Gieten

Een automobilist heeft vrijdagmiddag een fietser aangereden op de kruising Eekschillersweg / Dingspelstraat in Gieten.

Ziekenhuis

De fietser is gewond geraakt en is na onderzoek in de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De auto liep nagenoeg geen schade op.